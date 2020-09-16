شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 4467 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها «1601 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 210 مخالفات السير بدون تراخيص، 13 دراجة نارية مخالفة، 30 مخالفة شروط الترخيص».تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.