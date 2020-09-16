تجديد حبس علا القرضاوى 45 يومًا

جددت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، حبس علا القرضاوى وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.وأسندت النيابة العامة إلى تلمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.