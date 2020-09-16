«الإنشاء والتعمير بالمنصورة»: حجم أعمال الجمعية بلغ 640 مليون جنيه

قال المهندس ثروت فتح الباب، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين ورئيس جمعية الإنشاء والتعمير بالمنصورة، إن الجمعية بدأت العمل فى ظل الضوابط الاحترازية بجميع المواقع، مع مراعاة المحافظة على العمالة من فنيين أو مهندسين، ومراعاة الأمان بنسبة 100% لحماية الجميع من فيروس كورونا، من أجل دوران عجلة الاقتصاد المصري.وأعلن «فتح الباب»، في تصريحات لـ«الدستور»، عن أن حجم أعمال الجمعية للمشروعات السكنية والمرافق بلغ نحو 270 مليون جنيه خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 370 مليون جنيه خطة متدخلة من العام 2019، وبالتالى يصل إجمالى الأعمال لنحو 640 مليون جنيه.وأوضح «فتح الباب» أن الجمعية شاركت فى العديد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، منها مشروعات صرف صحي، والمشروع القومي للإسكان بدمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، حيث تم تنفيذ 9 عمارات بواقع 216 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالمرحلة الأولى بنسبة تنفيذ 100%، وتم بالفعل التسليم للجهاز، و14 عمارة بواقع 336 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ تصل لـ92%، بالمرحلة الثانية لمشروع سكن مصر، وتم تنفيذ 19 عمارة بواقع 456 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 92%.وأشار إلى أنه يواجه بعض التحديات أثناء العمل ويعرضها أولًا بأول على مجلس إدارة اتحاد المقاولين.