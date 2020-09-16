ميركل تبحث هاتفيا مع رئيسي وزراء اليونان وكندا علاقات التعاون

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هاتفيا، مع كل من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، سبل تعزيز التعاون المشترك وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفان زايبرت، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إنه تم خلال الاتصال الهاتفي الذي تم مساء أمس الثلاثاء، بين ميركل ورئيس الوزراء اليوناني، مناقشة إمكانية تقديم الرعاية اللازمة للمتضررين في الجزر اليونانية والذين ستستقبلهم ألمانيا، بعد موافقة الحكومة الألمانية أمس على فتح الباب أمام نحو 1500 مهاجر قادمين من الجزر اليونانية بعد أن تسبب حريق في مخيم للاجئين على جزيرة ليسبوس في تشريد الآلاف.وبالنسبة للاتصال هاتفي بين ميركل ورئيس الوزراء الكندي، أوضح المتحدث أنه تم خلاله بحث إجراءات احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.