تاريخ وسمات القصة القصيرة بقصر ثقافة المنصورة.. (صور)

في أولى فعاليات نادي أدب المنصورة في دورته الجديدة٬ برئاسة الشاعر محمد عطوة٬ عقدت بقصر ثقافة المنصورة٬ ندوة حول تاريخ وسمات القصة القصيرة ومدارسها وروادها.وكان ضيفا الندوة القاصين المبدعين حسام المقدم، وفكري عمر٬ وأدار اللقاء الكاتب أحمد الزلوعي، وقد ألقى المبدعان الضوء على القضايا المختلفة المثارة حول فن القصة القصيرة ومحطات إبداع كل منهما في مسيرته الأدبية٬ وتأثرهما بأعلام القصة العربية والعالمية٬ واستمع الحضور لنماذج من نصوصهما بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين.في البداية تحدث الكاتب "حسام المقدم"، عن تطور القصة بمفهومها الحديث بداية من الروسي جوجول وموباسان الفرنسي، والأمريكي إدجار ألآن بو، مع محطات تشيخوف وهيمنجواي وماركيز وكتاب أمريكا اللاتينية بعد ذلك.وبدوره تحدث القاص "فكري عمر"، عن بدايات القصة المبكرة جدًا عبر غرفة الأكاذيب التي أقيمت في الفاتيكان، ثم عن الحكايات الشعبية العالمية مثل الأخوين جريم وغيرها، وتناول فكري، عناصر بناء القصة من بناء وشخصيات ورؤية.كما تطرق الحديث والنقاش حول الفروق بين الحكاية والقصة، وعرض وتفنيد الأشكال الحديثة مثل القصة القصيرة جدًا٬ ومدى نجاح الدمج بين القصة وقصيدة النثر، وتأثر ذلك على السرد.وقرأ كل من المقدم وفكري نصوصا من إبداعاتهما، بحضور عدد من أدباء المنصورة، منهم محمد عطوة وعلي عبدالعزيز وحنان ماهر وعبير طلعت.