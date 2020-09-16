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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ترامب يعلن عن «اتفاق قريب» لضم تيك توك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:45 ص
ترامب و تيك توك
ترامب و تيك توك
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أنّ مجموعة "أوراكل" للبرمجيات ومقرّها كاليفورنيا باتت "قريبة جدًا" من التوصّل إلى اتّفاق مع منصّة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" المملوكة من مجموعة "بايتدانس" الصينية، والتي تهدّد واشنطن بحظرها إذا لم تضع عملياتها في الولايات المتّحدة تحت إشراف أمريكي.

وقال ترامب، أمام الصحفيين في البيت الأبيض: "سنتّخذ قرارًا قريبًا جدًا"، معربًا عن تقديره لرئيس مجموعة أوراكل، لاري إليسون، وهو أحد المقرّبين منه.

وإذا توصّلت المجموعة الأمريكية إلى اتّفاق مع المالك الصيني لـ"تيك توك"، فمن شأن هذا الأمر أن يجنّب التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المراهقين أن يواصل عمله في الولايات المتّحدة، حيث يهدّد ترامب، بحظره بتهمة التجسّس على الأمريكيين لحساب الحكومة الصينية.

ويحظى "تيك توك" بشعبية جارفة لدى اليافعين والشبان، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، ويبلغ عدد مستخدميه حول العالم مليار شخص.

وكان ترامب، وقّع في مطلع أغسطس، أمرًا تنفيذيًا أمهل فيه "تيك توك" حتى 20 سبتمبر، لنقل عملياته في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية تحت طائلة حظر هذا التطبيق في الولايات المتّحدة.

وردًّا على هذا الإجراء رفعت المنصّة التي تنفي الاتهامات الأمريكية لها بالتجسّس لحساب بكين، شكوى ضدّ الحكومة الأمريكية.

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" فإنّ أوراكل ستوقع  عصر الأربعاء، اتّفاقًا مع "تيك توك" تصبح بموجبه المجموعة الأمريكية "الشريك التكنولوجي الموثوق به" للتطبيق.

وحاولت وكالة "فرانس برس" التحقّق من صحّة هذه المعلومات، لكنّها لم تحصل على ردّ في الحال من أوراكل ولا من "تيك توك"، كما امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على المسألة.

لكنّ توقيع الاتفاق بين الطرفين لا يعني دخوله حيّز التنفيذ، إذ إنّه سيبقى بحاجة لأن تصادق عليه لجنة "سايفوس" المسئولة عن مراجعة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، قال، الإثنين، إنّه اطّلع خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على مشروع اتفاق ينصّ على شراكة بين "تيك توك" وأوراكل، من دون أن يوضح طبيعة العلاقة التي سترعى هذه الشراكة.

وأكّد كلّ من "تيك توك" وأوراكل وجود مثل هذا المشروع، من دون أن يقدّم أيّ منهما أيّ تفصيل عن فحواه.

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية، فإنّ المجموعة الصينية ليست بتاتًا في وارد بيع تطبيقها الشهير.

من جهتها نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر، لم تسمّها، أنّ الاتفاق ينصّ على أن يصبح المقرّ الجديد للعمليات العالمية لتيك توك في الولايات المتّحدة، وأن تصبح أوراكل مساهمًا أقليًا في ملكيّة المنصّة، على أن يبقى بايتدانس، المالك لأغلبية أسهمها.

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