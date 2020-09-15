رئيس الجزائر يستدعي الهيئة الناخبة للاستفتاء على الدستور

قالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد أول نوفمبر 2020 للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور.وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام.يذكر أن البرلمان الجزائري صدّق في الأيام الماضية على وثيقة مشروع تعديل الدستور وهي المحطة الأخيرة قبل إحالتها على الاستفتاء الشعبي.