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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. افتتاح معرض القاضي الثالث للكتاب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:59 م
المستشار رضا محمود
المستشار رضا محمود
حسام التمساح
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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أنه بمناسبة قرب بدء العام القضائي، وفي سبيل سعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر، سيفتتح المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، فعاليات معرض القاضي الثالث للكتاب بالنادي النهري بالعجوزة غدا الأربعاء في السابعة مساء، بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية وستستمر فعاليات المعرض حتى ٣ ١٠ ٢٠٢٠.

يقدم المعرض خلالها تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلى ٦٠ ٪؜ علما بأن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الحادية عشر مساء طوال أيام الأسبوع.

مع التأكيد على أنه سيتم إجراء عمليات التطهير اليومي للمعرض، كما سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة مرتادي المعرض.

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