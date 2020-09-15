«عليا الوفد» ترجئ التصويت على قرار المشاركة فى القائمة الوطنية

شهد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم الثلاثاء، مناوشات بين عدد من الأعضاء للمطالبة بالانسحاب من القائمة الوطنية «من أجل مصر» والمنتظر الدفع بها لخوض غمار انتخابات مجلس النواب المقبلة.وكشف مصدر داخل حزب الوفد، أن الاجتماع خلص إلى إرجاء تصويت الهيئة العليا على الاستمرار بالقائمة الوطنية من عدمه ليوم الخميس المقبل، في حضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، وذلك بعد أن تعثرت المفاوضات بينه وبين قيادات القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب حول زيادة مقاعد الوفد في القائمة.وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أن الاجتماع الذي استمر على مدار يومين، شهد حالة من الشد والجذب الشد بين أعضاء الهيئة العليا حول حصة الحزب من مقاعد القائمة والمقدرة بـ«20» مقعدًا حتى الآن من إجمالي 284 مقعدًا مخصص للقائمة، لافتًا إلى أن المستشار بهاء الدين ابو شقة فوض النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لترأس اجتماع الهيئة العليا.تجدر الإشارة إلى أن 12 حزبًا حتى الآن يشاركون في تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وهم: "مستقبل وطن، وحزب الوفد، وحزب حماة الوطن، وحزب مصر الحديثة، وحزب المصري الديمقراطي، وحزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، وحزب الحرية المصري، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب".