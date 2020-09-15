رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عليا الوفد» ترجئ التصويت على قرار المشاركة فى القائمة الوطنية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:51 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة
إسلام نصير
طباعة
شهد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم الثلاثاء، مناوشات بين عدد من الأعضاء للمطالبة بالانسحاب من القائمة الوطنية «من أجل مصر» والمنتظر الدفع بها لخوض غمار انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وكشف مصدر داخل حزب الوفد، أن الاجتماع خلص إلى إرجاء تصويت الهيئة العليا على الاستمرار بالقائمة الوطنية من عدمه ليوم الخميس المقبل، في حضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، وذلك بعد أن تعثرت المفاوضات بينه وبين قيادات القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب حول زيادة مقاعد الوفد في القائمة.

وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أن الاجتماع الذي استمر على مدار يومين، شهد حالة من الشد والجذب الشد بين أعضاء الهيئة العليا حول حصة الحزب من مقاعد القائمة والمقدرة بـ«20» مقعدًا حتى الآن من إجمالي 284 مقعدًا مخصص للقائمة، لافتًا إلى أن المستشار بهاء الدين ابو شقة فوض النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لترأس اجتماع الهيئة العليا.

تجدر الإشارة إلى أن 12 حزبًا حتى الآن يشاركون في تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، وهم: "مستقبل وطن، وحزب الوفد، وحزب حماة الوطن، وحزب مصر الحديثة، وحزب المصري الديمقراطي، وحزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، وحزب الحرية المصري، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريب صوتى يفضح سرقة قيادات الإخوان أموال التبرعات (فيديو)

«باع الجماعة».. محمود عزت يوجه ضربة للإخوان بعد القبض عليه

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

«إعلاميون كاذبون».. حملة لفضح أُجَراء الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي لشهر سبتمبر 2020

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2020

«الحكام»: التصوير وراء أخطاء الـ«VAR».. ونطالب بزيادة الكاميرات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

غدا.. «الفنون الشعبية» على مسرح ساحة الهناجر

«السيرك القومى» يقدم أقوى وأخطر فقراته بالعجوزة

غدًا.. ندوة حوارية عن مذكرات سلماوي «يوما أو بعض يوم» أونلاين

«أديبات الإرهابية»... حكايات «قوارير الدم والخيانة» خلف ستار الأدب