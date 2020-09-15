رسميًا.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات

وقع عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اتفاقية السلام بين تل أبيب وأبوظبي رسميًا.وشملت المراسم التوقيع على ثلاثة نسخ من اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، برعاية أمريكية، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.وأقامت الإدارة الأمريكية حفل توقيع ضخم، مساء اليوم الثلاثاء، داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، فيما يحضر الحفل نحو 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.وتوقع الإمارات «معاهدة سلام» مع إسرائيل، بينما توقع البحرين على «إعلان سلام» مع تل أبيب يبدأ من بعده عملية التفاوض المباشرة للوصول إلى اتفاق.وبالإضافة إلى اتفاق وإعلان السلام، من المقرر أن يوقع كل من نتنياهو وعبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني على وثيقة ثلاثية، تحمل اسم «سلام إبراهيم»، كما يوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشاهد.