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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام المساعد يتجول بين المواطنين بنيابتي شمال وشرق القاهرة بسبب الزحام

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:42 م
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
حسام محفوظ
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كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي بحل أزمة التكدس بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت عدة شكاوى من التزاحم وتكدس العمل بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة؛ لتخصيص مقر واحد للنيابتين بـ(مجمع محاكم مصر الجديدة)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام كلَّف المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي» بمتابعة الأمر والعمل على تذليل ما يعوق العمل بالنيابتين تسهيلًا على جمهور المترددين عليهما.

وانتقل إلى مقر النيابتين بشكل غير رسميٍّ، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

وعليه أجرى المستشار النائب العام المساعد تنسيقًا مع المستشارين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي ومساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، انتهوا خلاله إلى تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، حيث جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، وبدأ فعليًّا منذ يوم السبت الماضي الموافق ١٢ ٩ ٢٠٢٠ م.

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