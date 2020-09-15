الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية الإيطالى

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورغيز التي تقوم بزيارة للجزائر.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم، أن اللقاء حضره أعضاء الوفد المرافق للوزيرة الإيطالية، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، ووزيرا الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.