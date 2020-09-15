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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: تقديم فرص لاحتضان مشروعات شباب الجامعات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:21 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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قالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة كانت تعمل طوال الفترة السابقة مع الشباب لتطوير التطبيقات الذكية التي قدموها للحكومة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك علي هامش حفل إعلان وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والتي أقامته وزارة التخطيط بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكدت "غادة"- في بيان اليوم الثلاثاء- أن مشروع رواد 2030 سيستكمل المسيرة مع الشباب الفائز خلال الفترة المقبلة وسيتم تقديم فرص احتضان والتي ستسهم في مساعدة الشباب بإنشاء تطبيقات أكثر احترافية وتتسم بالجودة وإتاحتها على أنظمة الهواتف المختلفة "ios أندرويد" حتى يستطيع المواطنون استخدامها في القطاعات المحددة للتطبيقات.

وأعلنت عن أسماء التطبيقات الفائزة وهي تطبيقات "تذكرتك"، و"حصلت حادثة"، و"اكتشف مصر"، لافتًا إلى أن الاحتضان الذي سيتم تقديمه للشباب سيضمن تقديم دعم فني والذي يعد أمرًا مهمًا نظرًا لكون المشروعات التي قدمها الشباب تتسم بكونها نماذج أولية بحاجة إلي التطوير، وأن تكون لديها الجاهزية لتتواجد علي أنظمة التشغيل المختلفة على الهواتف حتي يمكن استخدامها مع ضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من خلالها.

وتابعت أن الفترة القادمة ستشهد تقديم الدعم الفني فضلًا عن الدعم المؤسسي والقانوني، مؤكدة أن الهدف الرئيسى أن يقوم هؤلاء الشباب بإنشاء شركات بأسمائهم لتتحول أفكارهم التي كانت نموذجًا أوليًا إلي مشروعات موجودة في مصر عن طريق تطبيقات يمكن للجميع استخدامها.

ويُشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي ضمن حفل مصغر عقدته الوزارة بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط.
المهندس خالد مصطفى المشرف على جوائز مصر للتميز الحكومي، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 230 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة فريق عمل الجائزة، د. سها بهجت مستشار وزير السياحة للتدريب والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، عبدالوهاب النعيمي مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدكتور إبراهيم فتحي معوض أمين لجنة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات.

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