رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

2384 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء بمطروح

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:52 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء بمطروح
ياسمين شعيب
طباعة
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن مراكز خدمة المواطنين بمجالس المدن الثمانية بالمحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتخفيضات التى أقرتها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم.

وأشار محافظ مطروح إلى أن طلبات التصالح التى تقدمت بمراكز التكنولوجية بالمدن حتى الآن بلغت 2384 طلبًا، وبلغت جملة المتحصلات لنسبة 25% جدية التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة مبلغ 28 مليونًا و290 ألف جنيه.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة والقرى بالالتزام بقيمة المتر المسطح المحدد بواقع 50 جنيهًا للمتر الواحد في القرى والنجوع وبكل التخفيضات التى أقرتها المحافظة بمختلف المناطق مع خصم نسبة 25% من قيمة الرسوم حال الدفع الفوري مشددًا على تكثيف العمل والعمل على فترتين وأيام العطلات الرسمية والإجازات وتقديم كل التيسيرات للمواطنين على أن يقتصر عمل متلقي الطلبات على قبولها فقط دون إبداء الرأي بشأنها على أن يترك ذلك للجان المختصة.

وشدد محافظ مطروح على إعداد تقرير يومي بعدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وقيمة الرسوم المسددة لرفعها إلى وزارة التنمية المحلية مناشدًا المواطنين بسرعة التقدم لتلافي الوقوع تحت طائلة القانون بعد انتهاء المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح، وفقًا للأوضاع والإجراءات القانونية.
التصالح في مخالفات البناء بمطروح
التصالح في مخالفات البناء بمطروح
التصالح في مخالفات البناء بمطروح
التصالح في مخالفات البناء بمطروح
التصالح في مخالفات البناء بمطروح
التصالح في مخالفات البناء بمطروح

موضوعات متعلقة

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

107 مشاريع بـ10 مليارات جنيه.. تفاصيل «أضخم مشروع» لتطوير العشوائيات

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُكلف بوضع خطة طوارئ لمواجهة السيول

«الصحة العالمية»: وضع كورونا في شرق المتوسط «مقلق»

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

107 مشاريع بـ10 مليارات جنيه.. تفاصيل «أضخم مشروع» لتطوير العشوائيات

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين: لا توجد شروط للمشاركة في معرض الإسكندرية للكتاب

«فلسفة الشرق» على مائدة نادى أدب السويس

«متحف بوشكين» يسجل حلقتين عن «بورتريهات الفيوم» وتأثر الفن الروسى بها

«الظاهرة الحضارية» محور العدد الجديد لمجلة «الفكر المعاصر»