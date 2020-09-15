2384 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن مراكز خدمة المواطنين بمجالس المدن الثمانية بالمحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتخفيضات التى أقرتها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم.وأشار محافظ مطروح إلى أن طلبات التصالح التى تقدمت بمراكز التكنولوجية بالمدن حتى الآن بلغت 2384 طلبًا، وبلغت جملة المتحصلات لنسبة 25% جدية التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة مبلغ 28 مليونًا و290 ألف جنيه.وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة والقرى بالالتزام بقيمة المتر المسطح المحدد بواقع 50 جنيهًا للمتر الواحد في القرى والنجوع وبكل التخفيضات التى أقرتها المحافظة بمختلف المناطق مع خصم نسبة 25% من قيمة الرسوم حال الدفع الفوري مشددًا على تكثيف العمل والعمل على فترتين وأيام العطلات الرسمية والإجازات وتقديم كل التيسيرات للمواطنين على أن يقتصر عمل متلقي الطلبات على قبولها فقط دون إبداء الرأي بشأنها على أن يترك ذلك للجان المختصة.وشدد محافظ مطروح على إعداد تقرير يومي بعدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وقيمة الرسوم المسددة لرفعها إلى وزارة التنمية المحلية مناشدًا المواطنين بسرعة التقدم لتلافي الوقوع تحت طائلة القانون بعد انتهاء المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري.يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح، وفقًا للأوضاع والإجراءات القانونية.