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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بنسبة 68%».. الغنوشى أكثر شخصية سياسية لا يثق فيها التونسيون

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 03:28 م
الغنوشي
الغنوشي
منار أحمد
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أكد البارومتر السياسي الذي تعده شهريًا مؤسسة "سيجما كونساي" بالتعاون مع يومية "المغرب"، عن مواصلة رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، تصدر لائحة الشخصيات السياسية التي تنعدم ثقة التونسيين فيها، فيما يتواصل ارتفاع منسوب التشاؤم لدى المواطنين حول الخيارات المنتهجة في تسيير البلاد، وفقًا لقناة الحدث التونسي.

وحل الغنوشي، في المرتبة الأولى للشخصيات التي لا تحظى تمامًا بثقة التونسيين بنسبة 68 بالمائة من المستجوبين، وجاء رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد في المرتبة الثانية بـ 60 %، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بـ57%، فالقيادي بالنهضة علي لعريض بنسبة 55 %.

وفي المقابل، حافظ الرئيس قيس سعيد على صدارة لائحة الشخصيات التي يثق فيها التونسيون وذلك بـ51%، يليه كل من القيادي بحركة النهضة ووزير الصحة السابق عبداللطيف المكي بـ37 %، فالنائب المستقل الصافي سعيد بـ24%، في حين حلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الخامسة بـ21 %، متقدمة عن رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي تحصل على ثقة 20% من المستجوبين.

واعتبر 75.6% من التونسيين أن البلاد تسير في الطريق الخطأ، كما أقر 76.7% من المستجوبين، بأن الوضع المالي للأسرة هو الأسوأ، مقارنة بالسنة الماضية، وفق نتائج استطلاع الآراء.

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