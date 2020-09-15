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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء بمطروح

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:44 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تمكنت مديرية تموين مطروح، اليوم الثلاثاء، من ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء للاستهلاك الحيوانى فى إطار المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق ومنع أى تجاوزات للتلاعب بالسلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.

وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح أنه تم شن حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث تموين مطروح تمكنت من ضبط حمولة سيارة بأحد الكمائن بمرسى مطروح معبأة بـ32 طن قمح لبيعها كعلف حيواني بالسوق السوداء مما يخالف القرار 173 لسنة 1994 بحظر حيازة أو استخدام الأقماح المحلية أو المستوردة.

وأكد على أنه تم التحفظ على السيارة والكميات المضبوطة من القمح وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تكثيف الحملات التموينية مع تشديد المراقبة على الأسواق والمحلات لمتابعة سلامة المعروض من السلع للمواطنين مع منع أى صور للاحتكار أو التلاعب فى السلع المدعمة للمواطنين.
ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء بمطروح
ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء بمطروح
ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء بمطروح
ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء بمطروح

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