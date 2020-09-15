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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى التعاملات الصباحية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:55 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية، في التعاملات الصباحية، ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي، المؤلف من 225 سهما، 123.00 نقطة أو ما يعادل 0.56%، ليصل 30. 23427 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 11.30 نقطة، أو 68. 0%، ليصل إلى 80. 1639 نقطة.

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