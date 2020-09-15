تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية، في التعاملات الصباحية، ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي، المؤلف من 225 سهما، 123.00 نقطة أو ما يعادل 0.56%، ليصل 30. 23427 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 11.30 نقطة، أو 68. 0%، ليصل إلى 80. 1639 نقطة.