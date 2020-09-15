ديانا كرزون وإطلالة زفاف ملكية (صور)

وصفت أشواق مسامر، خبيرة الموضة والأزياء، إطلالة النجمة ديانا كرزون بحفل زفافها بالملكية والرقيقة في ذات الوقت، فقد ارتدت ديانا فستانًا أنيقًا ورقيقًا، والذي على الرغم من خلوه من الفصوص شديدة اللمعة واقتصار التطريز بالفستان بالخرز وغيره من كماليات الفستان السواريه أو الزفاف.وأضافت "أشواق"، في تصريح لـ"الدستور"، أن خامة القماش أظهره كلاسيكيًا أنيقًا، وكذلك طرحة الزفاف والتي كانت من التل المطعم بنفس نقشة الفستان والتي اختارتها كارزون طرحة طويلة وليست قصيرة، متوجة إطلالتها بتاج ملكي التصميم وتسريحة شعر كلاسيكية، أكملها طقم المجوهرات المتناسق مع الإطلالة ككل.وأشارت "أشواق" إلى أن مكياج ديانا كرزون كان رقيقًا للغاية ومتناسقًا ولون بشرتها وكذلك لون الفستان "الأوف وايت" وأكلمت "كارزون" الإطلالة باقتنائها بوكيه ورد "الجيرب" ملئ بوردات باللون الأبيض دون وجود أية ورود أخرى ملونة، داعمة بذلك تلك الإطلالة الملكية التي اختارتها، حيث بدت "ديانا" وكأنها أميرة أطلت من إحدى الروايات الرومانسية بحفل زفافها الملكي.وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو من حفل زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرزون، على زوجها الإعلامي معاذ العمري، وسط دعوات من محبيها، الذي أقيم بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء تنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.وظهرت النجمة ديانا كرزون بفستان الزفاف الأبيض مع زوجها الإعلامي معاذ العمري في حفل زفاف اقتصر على عدد محدود من العائلتين.