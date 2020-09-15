سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:06 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 15-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، ارتفع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو، كما كان متوقع الشهر الماضي آثر زيادة إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، إذ صعدت العملة الموحدة إلي 19 دولة 4.1% وفقاُ لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، بينما زاد إنتاج السلع الاستثمارية 5.3 % على أساس شهري، صعد إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 4.7 %.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك عودة وبنك التنمية الصناعية.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.78، كما سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، كما صعد سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.81، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.79.
وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.59 وللبيع 18.80، كما استقر اليورو أيضًا في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77.
عالميًا، ارتفع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو، كما كان متوقع الشهر الماضي آثر زيادة إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، إذ صعدت العملة الموحدة إلي 19 دولة 4.1% وفقاُ لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، بينما زاد إنتاج السلع الاستثمارية 5.3 % على أساس شهري، صعد إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 4.7 %.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك عودة وبنك التنمية الصناعية.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في البنوك المصرية
ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.78، كما سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، كما صعد سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.81، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.79.
وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.59 وللبيع 18.80، كما استقر اليورو أيضًا في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77.
أسعار اليورو
وفي المقابل، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك التمية الصناعية ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة ليسجل للشراء 18.58 جينه وللبيع 18.74، المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.81.