رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:06 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 15-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، ارتفع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو، كما كان متوقع الشهر الماضي آثر زيادة إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، إذ صعدت العملة الموحدة إلي 19 دولة 4.1% وفقاُ لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، بينما زاد إنتاج السلع الاستثمارية 5.3 % على أساس شهري، صعد إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 4.7 %.

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في بنك عودة وبنك التنمية الصناعية.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في البنوك المصرية


ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.78، كما سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، كما صعد سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.81، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.79.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.59 وللبيع 18.80، كما استقر اليورو أيضًا في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77.

أسعار اليورو

وفي المقابل، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك التمية الصناعية ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة ليسجل للشراء 18.58 جينه وللبيع 18.74، المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.81.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الثلاثاء 15-9-2020

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

الدورى الإنجليزى يعلن 4 إصابات جديدة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 14-9-2020

الإعصار سالى يشتدّ مع اقترابه من السواحل الأمريكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

الباحثة مروة شريف بضيافة برنامج «اقرأ معانا» أونلاين.. الليلة

ريهام نسيم تحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوى.. الليلة

الليلة.. افتتاح النسخة الخامسة من «كنوز متاحفنا»

«أنغام الشباب» تستأنف فعاليات «عودة الروح» بالهناجر.. الليلة