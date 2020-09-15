سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في البنوك المصرية



ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.78، كما سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.79، كما صعد سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.81، أما في بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع 18.79.



وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.80، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.59 وللبيع 18.80، كما استقر اليورو أيضًا في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77.

أسعار اليورو

وفي المقابل، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك التمية الصناعية ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.74، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.77، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة ليسجل للشراء 18.58 جينه وللبيع 18.74، المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.81.