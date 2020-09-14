أم تلقي طفلها «السِفَاح» أسفل سيارة بالمعصرة
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:54 م
هدير مصطفيطباعة
كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن غموض وملابسات العثور على طفل حديث الولادة ملقى أسفل سيارة نقل بجوار سور الكهرباء بمنطقة المعصرة، تبين أن والدته هي من ألقته في الشارع خشية افتضاح أمرها لإنجابه سفاحا، وتمكن رجال المباحث من ضبطها وعشيقها.
وتلقى قسم شرطة مباحث المعصرة، بلاغا من أحد الأهالى يفيد بعثوره على طفل حديث الولادة أسفل سيارة نقل وعدد من الكلاب الضالة محيطة بالطفل لنهشه، وسلمه إلى القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين العثور على الطفل.
وبتفريغ الكاميرات واستجواب عدد من الأطباء لسؤالهم عن الأمهات حديثي الولادة، تبين أن والدة الطفل تدعى"إ.م" 21 سنة بمنطقة الدواجن، وانجبته سفاحا من "م.م" شاب عشرينى، وبتتبع خط سير المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط كل منهما واعترفا بارتكابهما الوقعة بداخل منزلها، وقامت على إثرها بإلقاء الطفل خشية من فضحهما.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وتلقى قسم شرطة مباحث المعصرة، بلاغا من أحد الأهالى يفيد بعثوره على طفل حديث الولادة أسفل سيارة نقل وعدد من الكلاب الضالة محيطة بالطفل لنهشه، وسلمه إلى القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين العثور على الطفل.
وبتفريغ الكاميرات واستجواب عدد من الأطباء لسؤالهم عن الأمهات حديثي الولادة، تبين أن والدة الطفل تدعى"إ.م" 21 سنة بمنطقة الدواجن، وانجبته سفاحا من "م.م" شاب عشرينى، وبتتبع خط سير المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط كل منهما واعترفا بارتكابهما الوقعة بداخل منزلها، وقامت على إثرها بإلقاء الطفل خشية من فضحهما.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.