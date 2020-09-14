أم تلقي طفلها «السِفَاح» أسفل سيارة بالمعصرة

‎كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن غموض وملابسات العثور على طفل حديث الولادة ملقى أسفل سيارة نقل بجوار سور الكهرباء بمنطقة المعصرة، تبين أن والدته هي من ألقته في الشارع خشية افتضاح أمرها لإنجابه سفاحا، وتمكن رجال المباحث من ضبطها وعشيقها.‎وتلقى قسم شرطة مباحث المعصرة، بلاغا من أحد الأهالى يفيد بعثوره على طفل حديث الولادة أسفل سيارة نقل وعدد من الكلاب الضالة محيطة بالطفل لنهشه، وسلمه إلى القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين العثور على الطفل.‎وبتفريغ الكاميرات واستجواب عدد من الأطباء لسؤالهم عن الأمهات حديثي الولادة، تبين أن والدة الطفل تدعى"إ.م" 21 سنة بمنطقة الدواجن، وانجبته سفاحا من "م.م" شاب عشرينى، وبتتبع خط سير المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط كل منهما واعترفا بارتكابهما الوقعة بداخل منزلها، وقامت على إثرها بإلقاء الطفل خشية من فضحهما.‎وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.