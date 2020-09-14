شهد محرك البحث العالمي "جوجل" كما كثيفا من عمليات البحث من قبل عشاق النادي الأهلي على تردد قناة الأهلي على النايل سات، مع عودة موسم الدوري المصري للعام الحالي الجديد بعد توقف أشهر عن المباريات كنوع من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والتي يتنظرها عشاق الاهلي علي أحر من الجمر.تردد قناة الأهلي على النايل ساتوينشر لكم «الدستور» تردد قناة الأهلي على النايل سات:تردد قناة الأهلي الجديد HDتردد قناة: Al Ahly.تردد القناة: 12340.الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح الخطأ: 56.القمر الصناعي: المدار 7 غرب.تردد قناة الأهلي على الأقمار الصناعية نايل سات SD:اسم القناة: AL AHLY.تردد القناة: 12341.خاصية: HD.الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح الخطأ: 56.القمر الصناعي: المدار 7 غرب.ومن برامج قناة تردد قناة الأهلى:ضمت قناة الأهلي بعد تطويرها العديد من البرامج المتنوعة الجديدة؛ لامتاع المشاهد علي مدار 24 ساعة علي النحو التالي1 - الأهلي اليوم2 - البيت الكبير3 - ستاد الاهلي4 - الاهلي في الصحافة5 - البيت الكبير6 - ماتشات زمان7 - ملعب الأهلي8 - النشرة الرياضية9 - ملك وكتابة.والجدير بالذكر ان قناة النادي الأهلي هي قناة تبث عن النادي الأهلي المصري بدون اي تعصب او انحياز لاي احدا علي الاطلاق، والذي يرئسها إيهاب الخطيب، ويمكن ضبط قناة الأهلي من خلال النايل سات عن طريق إدخال التردد الصحيح، بعدما استحوذت شركة لايف على حق إدارتها مؤخرًا بعد الاتفاق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، ووعد محمد كامل المدير التنفيذي للشركة بتغييرات شاملة وخريطة برامج جديدة في منتصف شهر يوليو المقبل.