«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

متى تنتهى درجات الحرارة المرتفعة ؟

ما هو منخفض الهند الموسمي؟

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن منخفض الهند "لا موسمي" وما زال يؤثر على البلاد، موضحا أن شمال البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.قال مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد لـ"الدستور"، إن البلاد مازالت متأثرة بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤثر علينا في فصل الصيف عادة ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر.وأشار إلى أنه سيتخلل هذه الفترة الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد وعلى مدار هذه الأيام خلال الفصل منخفض الهند الموسمي، مشيرا إلى إنه يتخلل خلال هذه الأيام بعض الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا وهذا في بعض الأوقات يجعل درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.وأوضح محمود شاهين أن منخفض الهند الموسمي، يتواجد خلال فصل الصيف وهو عبارة عن كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من الهند وتمر على شبه الجزيرة العربية، مسببة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بعدد من الدول.وأوضح شاهين أن عند مرور المنخفض على مصر واصطدامه بسطح مائي "البحر المتوسط والبحر الأحمر" يعمل على تبخير كميات من الماء ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الكتلة الهوائية، ما يسبب العرق الشديد في فصل الصيف.كما أن نسبة الرطوبة في فصل الصيف تزيد إلى نسبة 90%، ما يجعل الجو خانقا ويشعرك بارتفاع درجات الحرارة فضلا عن العرق الشديد.وفي 20 يونيو الماضي، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فصل الصيف يصل إلى ذروته، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، ليشهد طقسا حارا، حيث يميل القطب الشمالي للأرض، باتجاه الشمس بزاوية 23.4 درجة، وتصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها نهارا، ويكون النهار غدا أطول نهار في العام، ليعقبه أقصر ليل في العام أيضا.