«الرئيس السيسي استقبل وزير خارجيتها».. تاريخ العلاقات المصرية الأرمينية

- علاقة استمرت 28 عامًا من الدعم

- علاقات سياسية قائمة على الاحترام

- علاقات تجارية تشهد نجاحًا يوم بعد يوم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زوهراب مناتساكنيان، وزير خارجية أرمينيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الأرميني بالقاهرة.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب بزيارة وزير خارجية أرمينيا إلى القاهرة، مطالبًا بنقل تحياته إلى الرئيس الأرميني.على الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الأرميني زوهراب مناتساكانيان، إن عدد أبناء الجالية الأرمينية فى مصر يبلغ حوالى 10 آلاف مواطن، وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وأرمينيا ممتدة وعملية وتستند العلاقات الثنائية بين مصر وأرمينيا، على مبدأ الاحترام المتبادل والتشاور المستمر وتنسيق الرؤى ذات الاهتمام المشترك.كانت مصر من أوائل الدول مساندة واعترافًا باستقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفييتي، وتم التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1992، وافتتحت السفارة المصرية في يريفان في مايو 1993 بينما افتتحت السفارة الأرمينية في القاهرة عام في مارس 1992.بمطلع 2020 قام رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان بزيارة لمصر للمشاركة فى افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمنطقة البحر الأحمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وفي يوليو 2020 أعربت وزارة الخارجية الأرمينية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لمصر حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو حيث أكدت الخارجية الأرمينية في بيان لها وزعته سفارة أرمينيا بالقاهرة "أنها تقدر التعاون المثمر القائم على الروابط الراسخة والثقة المتبادلة بين مصر وأرمينيا والشعبين المصري والأرميني".. معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من توسيع العلاقات الثنائية وتحفيز التعاون الإقليمي والدولي بين البلدين.في إطار التعاقد بين البلدين فهناك أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل شتى مجالات التعاون منها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين البلدين.كـ"اتفاقية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول.- وبروتوكول حول المشاورات السياسية بين البلدين. واتفاقية للتعاون السياحي بين حكومتي البلدين. واتفاقية في مجال النقل البحري.- واتفاقية في مجال النقل الجوي".