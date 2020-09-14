«الداخلية» تفحص فيديو لشاب يرشق عجوزًا بالبيض في الشارع

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله رشق شباب لعجوز بالبيض في وجهه أثناء سيره في الشارع.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وظهر شاب يستقل سيارة ويقوم برشق عجوز بالبيض في أحد الشوارع، وتجرى عملية الفحص لتحديد أطراف الفيديو وتقديم المتهم لجهات التحقيق.