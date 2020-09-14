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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تفحص فيديو لشاب يرشق عجوزًا بالبيض في الشارع

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:20 م
الداخلية
الداخلية
عمرو المزيدي
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تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله رشق شباب لعجوز بالبيض في وجهه أثناء سيره في الشارع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وظهر شاب يستقل سيارة ويقوم برشق عجوز بالبيض في أحد الشوارع، وتجرى عملية الفحص لتحديد أطراف الفيديو وتقديم المتهم لجهات التحقيق.

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