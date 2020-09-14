السعودية تسجل 1060 حالة شفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 607 إصابات جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ المستجد، كما سجلت في بيان لها شفاء 1060 حالة، وفقا لما أورده موقع «لبنان 24» في نبأ عاجل قبل قليل.وفى وقت سابق من اليوم، كشف إحصاء لوكالة «رويترز» عن أن أكثر من 28.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 921437 حالة.