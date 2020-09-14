استدعاء أحمد حسن فى بلاغ «الأمومة والطفولة» لترهيب طفلته
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:48 م
نجلاء رفاعيطباعة
استدعت النيابة العامة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته "زينب" لترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب".
وتقدم المجلس ببلاغ حول استغلالهما طفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.
واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
وتقدم المجلس ببلاغ حول استغلالهما طفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.
واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.