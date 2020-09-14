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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استدعاء أحمد حسن فى بلاغ «الأمومة والطفولة» لترهيب طفلته

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:48 م
أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب
نجلاء رفاعي
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استدعت النيابة العامة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته "زينب" لترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب".

وتقدم المجلس ببلاغ حول استغلالهما طفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

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