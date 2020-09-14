وزير الخارجية العراقى يبحث فى ألمانيا التعاون الأمنى

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات.وذكرت وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية العراقي سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الألماني هايكو ماس، ووزيرة الدفاع أنيجرت كرامب- كارنباور.وأضافت أن "حسين" سيبحث خلال الزيارة عددًا من ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الأمني ودخول الشركات الألمانية للعمل في العراق.