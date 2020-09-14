القوات التركية تشن قصفًا مدفعيًا على منازل الأهالي في الرقة

شنت القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين عدوانا بالقذائف على المنازل السكنية والممتلكات في القرى الواقعة إلى الغرب من تل أبيض بريف الرقة، في الشمال السوري.وأفادت مصادر أهلية بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية استهدفت بعدد من قذائف المدفعية المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرية كوبرلك غرب تل أبيض، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات، وفقا لوكالة «سانا» السورية.واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين، الأسبوع الماضى، بعدد من قذائف المدفعية على منازل المواطنين، في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية بعدد من المنازل والممتلكات العامة.