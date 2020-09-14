صناع فيلم «قبل الأربعين» يحتفلون بنهاية تصويره الخميس

يحتفل فريق عمل فيلم "قبل الأربعين" بنهاية تصوير آخر مشاهد العمل، يوم الخميس المقبل، فى إحدى الفيلات بمنطقة أكتوبر، والتى تجمع كل فريق العمل ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج، ليكون جاهزًا للعرض.وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، والفيلم تم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021."قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي ‏رزق، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما، بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى".