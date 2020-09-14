ضبط 3951 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3951 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1525 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 202 مخالفة السير بدون تراخيص، 13 دراجة نارية مخالفة، و88 مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.