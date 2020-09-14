إعلام الإخوان يروج شائعات هدم المساجد لنشر الفوضى

كذبة قطع طريق الأوتوستراد

حقيقة إطلاق النار بسوهاج

كذبة انتحار مواطن بسبب إخلاء عقار به محله

كعادتها تواصل جماعة الإخوان الإرهابية بث أكاذيبها وترويج شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية ونشر الفوضى وتحريض المصريين ضد وطنهم، ولذلك استغلت الجماعة حملات الدولة لاستعادة الأراضي المغتصبة وإزالة العقارات المخالفة والمبنية على أراضٍ زراعية في تلفيق وفبركة مقاطع فيديو مخالفة للحقيقة.وقالت مصادر مطلعة: "تسعى عناصر الإخوان الإرهابية بكافة السبل من خلال هذه الشائعات للتشكيك في كل إنجاز تقدمه الدولة المصرية للمصريين، وتهدف لنشر الإرهاب وبث الأكاذيب والشائعات وتستخدم في ذلك كل أدواتها من قنوات ومنصات إلكترونية وصفحات على السوشيال ميديا لبث الأكاذيب والاعتماد على صفحات من خارج مصر ويمتلكها أجانب لبث الشائعات ضد الدولة".وتستخدم قنوات الإخوان فيديوهات مجتزئة للتحريض ضد مصر، لذلك بدأت الجماعة تتبع نهجا جديدا لنشر أكاذيبهم، فاعتمدت على نشر تلك الفيديوهات عبر مواقع أنشأتها تحمل أسماء وطنية، ثم تنقل تلك القنوات الإخوانية عنها مقاطع الفيديو وذلك لإضفاء نوعا من مصداقية مزيفة على الفيديوهات المفبركة.وكذلك استغلال احترام المصريين للأديان السماوية لإحداث وقيعة بين المصريين ودولتهم بحجة هدم المساجد واستخدام الإعلام الرمادي في نشر جزء من الحقيقة وتغليفه بأكاذيب لا نهاية لها إذ يجري فعليا هدم مساجد مبنية من الأساس لتهرب أصحابها من الضرائب وإقامتها على أراض مسروقة من الدولة بوضع اليد.ولم تنشر قنوات الإرهابية أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم بناء أكبر مسجد في الشرق الأوسط "الفتاح العليم" في العاصمة الإدارية الجديدة كما يتم افتتاح مسجد بمعدل كل يومين في جميع المحافظات ليتجاوز عدد المساجد التي تم افتتاحها في عهد السيسي 2000 مسجد، وبناء 457 وحدة سكنية يوميا في إطار خطة التنمية وحصول جميع المصريين على وحدات سكنية مقننة.نرصد في هذا التقرير أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتهم الإعلامية المدلسة.نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من الأهالي بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة وقطع طريق الأوتوستراد، لافتًا إلى أن حقيقة الأمر ترجع إلى تردد عدد من المواطنين على أماكن مخصصة بمعرفة الحي لتسجيل بياناتهم، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة مؤكدًا أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.على خلفية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى متضمنًا مقطع فيديو بزعم أنه لمجموعة من الأشخاص بإحدى قرى بمحافظة سوهاج يطلقون أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم اعتراضا على تنفيذ قوات الشرطة لقرارات إزالة لمنازلهم فقد تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه خاص بواقعة سابقة وقعت أحداثها عام 2017 وسبق تناولها إعلاميًا في ذاك الوقت.نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بمقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حديثا لأحد الأشخاص يدعى خلاله قيام صاحب إحدى المحال بالانتحار عقب علمه بإخلاء أحد البلوكات بشارع المطار بمحافظة الجيزة الكائن به المحل ملكه.وأوضح المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وفاة الشخص مستأجر المحل المشار إليه وفاة طبيعية عقب شعوره بحالة إعياء حال تواجده بمنزله قام على إثرها ذويه بنقله إلى إحدى المستشفيات إلا أنه فارق الحياة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.