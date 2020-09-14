سقوط 29 عنصرا إجراميا خطرا بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكل المحافظات، حملة أمنية مكبرة ضبط خلالها 29 متهما من القائمين بأعمال البلطجة والسرقة بالإكراه خلال يومين، ومن العناصر الخطر، واتخذت الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.