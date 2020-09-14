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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 14-9-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:06 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 14-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت البورصة لدى الكويت، في بداية تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع مؤشراتها، حيث قفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحًا 20.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5345.12 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحًا 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.57 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% رابحًا 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4340.50 نقطة، كما زاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% رابحًا 30.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4385.53 نقطة.

محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، في بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني مقابل ارتفاع الدينار في واجهة الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الإثنين 14-9-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، في البنك العربي الأفريقي الدولي، ليسجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80 جنيه، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.71 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.69 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.67 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 51.67 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.97 جنيه وللبيع 51.72 جنيه، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.85 جنيه وللبيع 51.74 جنيه.

في المقابل، صعد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.71 جنيه، وفي بنك الإسكندرية ارتفع الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.69 جنيه.

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