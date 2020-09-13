«التنظيم والإدارة»: الموافقة على ترقية 111 موظفًا في 5 جهات

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الموافقة على ترقية 111 موظفًا بمختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة طبقًا للضوابط المحددة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.أوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن قرارات الترقية شملت موظفى 5 جهات فى مقدمتها الهيئة الوطنية للإعلام بعدد 79 موظفًا، يليها الهيئة القومية للأنفاق بعدد 23 موظفًا، ثم مديرية الإسكان والمرافق بالاسكندرية لعدد 7 موظفين وعدد موظف واحد بكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.يشار إلى أن جهاز التنظيم والإدارة، قد اعتمد ثانى أكبر حركة ترقيات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية تشمل أكثر من ربع مليون موظف ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقي، اعتبارًا من أول يوليو الماضى مع صرف علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.