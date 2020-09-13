الأنبا باسيليوس يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بالنجيلة

زار صباح الأحد، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالنجيلة.كان في استقبال نيافته الأب بولس ميخائيل، راعي الكنيسة، وترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي.وشارك في القداس خورس شمامسة الكنيسة، وراهبات الميردي يو، وشعب الرعية؛ حيث صلي نيافته من أجلهم مع طلب الصلاة من أجله.