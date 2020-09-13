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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: البلاد تشهد موجه ثانية من كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:40 م
سيباستيان كورتس
سيباستيان كورتس
أ ش أ
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قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الأحد، إن بلاده تشهد بداية موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الحالات المسجلة يوميًّا.

وأضاف كورتس في بيان أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية: "ما نشهده هو بداية الموجة الثانية"، مناشدًا السكان الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والحد من المخالطة الاجتماعية.

وبعد يوم من تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، أكثر من نصفهم في العاصمة فيينا، حذر كورتس من أن البلاد ستصل قريبًا إلى حاجز الـ1000 حالة يوميًا.

وتمكنت النمسا حتى الآن من تجنب وطأة الأزمة الصحية العالمية، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد حتى الآن أكثر من 33 ألف حالة وحوالي 750 حالة وفاة، بحسب الصحيفة.

وكان كورتس، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الحكومة ستمدد ارتداء أقنعة الوجه الإلزامي وستفرض قيودًا جديدة على الفعاليات اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري.

وحذر كورتس من أن الحكومة قد تتخذ مزيدًا من الإجراءات إذا استمرت أعداد الحالات المصابة في الارتفاع، لكنها ستحاول تجنب تكرار الإغلاق الذي فرض في مارس الماضي، والذي ترتبت عليه قيود شديدة على الحركة وإغلاق المتاجر والمطاعم.

يشار إلى أن وزارة الصحة النمساوية سجلت اليوم الأحد 463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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