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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بـ«داعش التجمع الأول» لـ6 سبتمبر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:44 م
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
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قررت «الدائرة 5 إرهاب» المنعقدة في مجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم 6 محبوسين، بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ«خلية داعش التجمع الأول» لـ16سبتمبر لفض الأحراز.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة لتلاوة أمر الإحالة لمتهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، تتهم النيابة كلا من حسن آمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبدالمعبود، رجب محمد أحمد، جاب الله هاني، صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تتبع تنظيم داعش وتكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.

والمتهمون من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولًا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثاني والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في القيام بجرائم إرهابية على النحو المبيت بالتحقيقات.

المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية وسائل لتحقيق جرائم إرهابية أن التحق بجماعة داعش في العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبيت بالتحقيقات، المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.

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