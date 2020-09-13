محافظ الغربية يوجه بالتنفيذ الفوري لتخفيضات «التصالح»

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أنه تم توجيه رؤساء المدن والأحياء، بالتنفيذ الفورى من اليوم الأحد، للتخفيضات والتسهيلات الجديدة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والمتضمنة خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، وتوحيد قيمة التصالح بالريف بـ 50 جنيها للمتر.وأضاف محافظ الغربية، أن التوجيهات تضمنت عمل مقاصة لمن قام بالدفع على الأسعار السابقة، منوها أنه تيسيرا على المواطنين ولعدم التزاحم، تقرر تسليم ملف التصالح ودفع جدية التصالح بالوحدات المحلية القروية بالنسبة للقرى، وتقوم المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء بتلقي طلبات التصالح بالنسبة لداخل المدن فقط.جدير بالذكر، إن هناك نحو 41 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء في المحافظة بعد تخفيض رسومها بنسبة 40 %، وذلك بنسبة 25% من طلبات التصالح بالمقارنة بإجمالي عدد الطلبات.