قوات الأمن تستخرج طفلًا محتجزًا في شقته بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من استخراج طفل عمره 3 سنوات باستخدام السلم الهيدروليكي من الشقة محل سكنه.وتقع الشقة التي اتحجز فيها الطفل بالطابق الخامس بأحد العقارات بمحافظة سوهاج، عقب قيامه بغلق باب الشقة حال عبثه به.وقد لاقت سرعة انتقال القوات وإنقاذ الطفل المذكور استحسان أسرته التي توجهت بالشكر للقوات الأمنية ومديرية أمن محافظة سوهاج.