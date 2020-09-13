«صنداى تلجراف»: بريطانيا تنوى التخلى عن المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان

أفادت وكالة رويترز الإخبارية، أن بريطانيا تعتزم التخلي عن جزء كبير من المعايير الأوروبية المشتركة في مجال حقوق الإنسان.وأشارت صحيفة صنداي تلجراف، أمس السبت، إلى أن السلطات البريطانية تعتزم التخلي عن جزء كبير من المعايير الأوروبية المشتركة في مجال حقوق الإنسان.وبحسب الوكالة الإخبارية، فقد تنظر الحكومة البريطانية في مقترحات للحد من استخدام تشريعات حقوق الإنسان، في المجالات التي "بالغ فيها" القضاء في تطبيقها.وذكرت الصحيفة، أن التدابير التي تم النظر فيها، تتعلق باستثناءات من قانون حقوق الإنسان لعام 1998، وهو ما قد يحرم المهاجرين واللاجئين من فرصة استخدام القانون لتجنب الترحيل، وفي الوقت نفسه يحمي العسكريين البريطانيين من التهم التي قد ترتبط بنشاطاتهم في الخارج.وترى الصحيفة، أن خطط الحكومة قد تؤدي إلى تناقضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تطلب بروكسل من لندن الالتزام بقانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان التعاون القانوني بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.