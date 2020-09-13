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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يهاجم وكالات التصنيف الائتماني: لن نمنحكم قرشا واحدا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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لم يكتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوجيه انتقادات لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني فقط، فشن هجوما أخر على وكالة "ستاندر أند بورز" الاقتصادية بعد تخفيضها تصنيف بلاده الائتماني.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية: "ستاندرد أند بورز عودي إلى رشدك، لا يمكنكم أن تفرضوا شيئا على تركيا من خلال التلويح بالعقوبات الاقتصادية، لقد فعلتم هذا من قبل هل حصلتم على أي نتائج، لم تتمكنوا من الحصول على أي نتائج، ولن تتمكنوا بعد ذلك أيضا نحن لسنا من أعضائك الوكالة على أي حال هل تريدين المال؟ لن نمنح لكم قرشا واحدا"، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

يذكر أن أردوغان وجه انتقادات لوكالة "موديز" عقب تخفيضها التصنيف الائتمانى طويل المدى بالعملة الأجنبية لتركيا من تصنيف B1 إلى تصنيف B2.

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