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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض تركي يهاجم أردوغان بعد حضور حفل في إسطنبول

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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هاجم باريش أتاي النائب عن حزب العمال التركي، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" بعد حضور حفلة بمناسبة انضمام 100 ألف عضو جديد للحزب، في مدينة اسطنبول التركية.

وقال "أتاي" وفق لقناة "العربية" الإخبارية: "أنتم أعداء الفن وهذا همكم الوحيد، لا تكترثون لفيروس كورونا المستجد، ولا حتى الناس".

وتزامن احتفال حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مع قرار صادر عن ولاية إسطنبول بحظر الأنشطة، والتجمعات، والحفلات، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على أن يُعتبر القرار ساريًا اعتبارًا من 14 سبتمبر.

وأكدت ولاية اسطنبول فرض قيود على المواصلات داخل المدينة، وعلى حفلات الحناء، والخطوبة، والأعراس، وعدم السماح بالحفلات على متن القوارب السياحية، واليخوت، بينما جمع حزب أردوغان المئات في قاعة مغلقة غير مبال بالوضع الوبائي في البلاد.

وتتهم المعارضة التركية حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين في البلاد، خصوصًا في المدن الكبرى، بالإضافة لانتقاد أداء الحكومة خلال فترة الوباء، ومرحلة العودة للحياة الطبيعية.

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