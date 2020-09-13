سعر اليورو اليوم الأحد 13-9-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 13-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي اليوناني، مقابل تراجع اليورو في المصرف العربي الدولي وبنك كريدي أجريكول.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.71 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي المصرف المتحد انخفض اليورو ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.80 جنيه.
وفي بنك بلوم استقر سعر اليورو اليوم الأحد ليسجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، كما استقر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.82 جنيه.
وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي اليوناني، مقابل تراجع اليورو في المصرف العربي الدولي وبنك كريدي أجريكول.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر اليورو اليوم الأحد 13-9-2020 في البنوك المصرية
ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.76 جنيه، وفي البك الأهلي المصري صعد سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.75 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.72 جنيه، أما في البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء18.57 جنيه وللبيع 18.75 جنيه.
وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.71 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، وفي المصرف المتحد انخفض اليورو ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.80 جنيه.
أسعار اليورو
وفي بنك بلوم استقر سعر اليورو اليوم الأحد ليسجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.80 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.82 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.81 جنيه، كما استقر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.82 جنيه.