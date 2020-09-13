تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020



وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020 في محافظات مصر

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 32

وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 33

شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 35

طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33

دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 33

بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29

السلوم: الصغرى 22 والعظمى 31

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 36

بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32

دمياط: الصغرى 26 والعظمى 31

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35

المنصورة: الصغرى 25 والعظمى 35

الإسماعيلية: الصغرى 25 والعظمى 35

العريش: الصغرى 23 والعظمى 33

رفح: الصغرى 22 والعظمى 32

رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 38

نخل: الصغرى 20 والعظمى 37

نويبع: الصغرى 29 والعظمى 34

طابا: الصغرى 25 والعظمى 34

كاترين: الصغرى 20 والعظمى 34

الطور: الصغرى 26 والعظمى 35

شرم الشيخ: الصغرى 28 والعظمى 35

الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37

مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36

بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 38

سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 38

قنا: الصغرى 26 والعظمى 40

ادفو: الصغرى 26 والعظمى 41

الأقصر: الصغرى 24 والعظمى 40

أسوان: الصغرى 25 والعظمى 42

أبوسمبل: الصغرى 25 والعظمى 42

الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 42

شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38

أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 37

حلايب: الصغرى 26 والعظمى 35

رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 36

فيما يسود طقس معتدل نهارًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على جنوب سيناء، حار نهارا والرياح معتدلة، ولطيف ليلا على شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.