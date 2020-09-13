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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
وسام عطية
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يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 13-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الأحد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، وارتفاعًا بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة، ولطيفًا ليلا على القاهرة والوجه البحري. 

فيما يسود طقس معتدل نهارًا مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح نشطة، معتدل ليلا على جنوب سيناء، حار نهارا والرياح معتدلة، ولطيف ليلا على شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الرياح يكون هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020 في محافظات مصر


القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 35
الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 32
وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 33
شبين الكوم: الصغرى 24 والعظمى 35
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33
دمنهور: الصغرى 25 والعظمى 33
بلطيم: الصغرى 25 والعظمى 31
مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29
السلوم: الصغرى 22 والعظمى 31
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 36
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32
دمياط: الصغرى 26 والعظمى 31
الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35
المنصورة: الصغرى 25 والعظمى 35
الإسماعيلية: الصغرى 25 والعظمى 35
العريش: الصغرى 23 والعظمى 33
رفح: الصغرى 22 والعظمى 32
رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 38
نخل: الصغرى 20 والعظمى 37
نويبع: الصغرى 29 والعظمى 34
طابا: الصغرى 25 والعظمى 34
كاترين: الصغرى 20 والعظمى 34
الطور: الصغرى 26 والعظمى 35
شرم الشيخ: الصغرى 28 والعظمى 35
الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37
مرسى علم: الصغرى 29 والعظمى 37
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36
بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 36
المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36
أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 38
سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 38
قنا: الصغرى 26 والعظمى 40
ادفو: الصغرى 26 والعظمى 41
الأقصر: الصغرى 24 والعظمى 40
أسوان: الصغرى 25 والعظمى 42
أبوسمبل: الصغرى 25 والعظمى 42
الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 42
شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38
أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 37
حلايب: الصغرى 26 والعظمى 35
رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 36

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