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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خبير تخطيط عمراني: قرار تخفيض قيمة التصالح عملي للغاية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:14 م
الدكتور سيف الدين
الدكتور سيف الدين فرج،
هاجر رضا
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قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض سعر متر التصالح للفلاحين عملي للغاية، خاصًة أن هناك عدد كبير من المخالفات على الأراضي الزراعية ولا يمكن أن تُنجز في الفترة الزمنية المحددة التي وضعت من قبل.

وتابع «فرج» في تصريحات لـ«الدستور»: «كلام مدبولي في المؤتمر الذي عقد دليل على أنه رجل دولة متزن، وقادر على رسم خطة للفترة المقبلة».

وأشار إلى أن أحاديث السوشيال ميديا الخاصة بهدم المساجد كلام ساذج من اللجان الإلكترونية التي أفلست ولا تجد أخطاء للدولة والحكومة، وأن الدولة تسير على خطى التنمية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي من اليوم الأول له في الحكم.

وأوضح أن الأراضي الزراعية ستتحول إلى كتل عشوائية حال عدم مواجهة مخالفات البناء، لا سيما وأن الدولة ستضطر إلى بناء الخدمات على أراض زراعية لحل مشاكل المواطنين.

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