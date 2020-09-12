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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:22 م
سيف وانلي
سيف وانلي
حسام الضمراني
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افتتح منذ قليل، جاليري بهلر معرض "اسكتش"؛ والذى يستمر حتى يوم 20 سبتمبر الجاري.

ويتيح المعرض عرض مخطوطات نادرة تخص الفنان الكبير سيف وانلي؛ توصل إليها ضمن مجموعة اسكتشات نادرة للأخوين سيف وأدهم وانلي، وتضم المخطوطات أجزاء من مذكرات سيف وانلي يتحدث خلالها عن طبيعة مدينة الإسكندرية خلال فترة نشأته وطريقة تدريس الفن بها وكواليس تدشينه أول مرسم مصري بالاشتراك مع أخيه الفنان أدهم وانلي ليصبحا أول فنانين مصريين في هذه المدينة يشرعان في تدريس الفن لشباب الموهوبين بعدما كانت تقتصر الدراسة على مراسم الفنانين الأجانب المقيمين في الإسكندرية، بالإضافة إلى حكايات وقصص بخط يده عن مدن زارها وتضمن المخطوطات رسمة بطريقة الاسكتش أسفل أو أعلى المتن المكتوب.

ولد سيف وانلي بالإسكندرية عام 1906، عمل أستاذًا لفن التصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها وكان رئيسًا للجمعية الأهلية للفنون الجميلة.

ويعتبر هو وأخوه الأصغر أدهم وانلي من أشهر الفنانين التشكيليين في مصر، وكان مرسمهما مزارًا للفنانين والمثقفين لأكثر من 40 عامًا، ولهما متحف باسميهما في مجمع متاحف محمود سعيد بالإسكندرية؛ قال عنه الناقد الدكتور نعيم عطية في كتابه "البحر فى التصوير المصرى الحديث"، "ليس من هو أحق بالكلام عن عطائه فى هذا المقام بعد محمود سعيد أكثر من سيف وانلى الذى لم يكتف بأن يستعير فى ألوانه الصفاء والشفافية من بحر الإسكندرية بل كان أيضًا مثل منارها وسفنها الغادية الراسخة، ما يستحقه عن جدارة لقب (فنان الإسكندرية)".

ويعاود جاليرى بهلر مزاولة نشاطه بعد فترة إغلاق كورونا؛ بتدشين معرض يضم 100 اسكتش نادر لكبار الفنانين في تاريخ الفن التشكيلي المصري هم سيف وانلى وأدهم وانلى، وصلاح طاهر، ومحمد ناجى، وجورج بهجورى، وعفت ناجى، وعصمت دوستاشى، ومحمود موسى، وعزت إبراهيم، ورضا عبدالسلام، وممدوح عمار، وإكرام عمر، وعبدالفتاح البدرى، وأحمد الجناينى، عبدالرازق عكاشة، وحيد مخيمر وأحمد شهاب؛ تحت عنوان "اسكتش" ويكرم الجاليري خلاله اسم الفنان الراحل ممدوح عمار وزوجته الفنانة إكرام عمر. اضغط

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