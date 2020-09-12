مجلس الأمة الجزائري يصادق على مشروع التعديلات الدستورية

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم السبت، على مشروع التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء الشعبي عليها في الأول من نوفمبر المقبل.جاء ذلك في جلسة علنية للمجلس اليوم، برئاسة صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وحضرها عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء).وبلغ عدد الموافقين 127 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما لم يصوت أي عضو بالرفض.كان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) قد صوت بالإجماع بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم الخميس الماضي.وكان الرئيس عبدالمجيد تبون قد شكل لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة أحمد لعرابة؛ لاقتراح تعديلات على الدستور الحالي للبلاد الذي تم إقراره في 2016، وأنهت تلك اللجنة عملها في مارس الماضي، وسلمت تقريرها للرئيس تبون.وتسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل طرح تلك التعديلات للنقاش المجتمعي حتى يونيو الماضي، حيث أرسلتها الرئاسة إلى مختلف القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية لإثرائها، وتلقت منهم مقترحاتهم.وعقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على التعديلات الدستورية المقترحة، يتبقى عرضها على الشعب في استفتاء عام يجرى في الأول من نوفمبر المقبل.