فريق عمل «صباحية مباركة» يحتفلون بعيد ميلاد أشرف عبدالباقي (صور)

حرص صناع مسرحية "صباحية مباركة" على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان أشرف عبدالباقي بعد عرضها أمس على مسرح جراند أوتيل وسط حضور كل أبطال المسرحية والصناع.وظهر أبطال العمل على خشبة المسرح ملتفين حول الفنان أشرف عبدالباقي وسط أجواء احتفالية بعيد ميلاده، مع قالب كعك كبير."صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم.ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.