إجراءات محافظة سوهاج لتيسير التصالح في مخالفات البناء

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على تفعيل المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز المحافظة، والبالغ عددها 11 مركزا و3 أحياء، وعودة العمل بكافة المراكز، وذلك لسرعة إنهاء الطلبات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال منظومة الشباك الواحد وميكنة الخدمات، مما يساهم في القضاء على الفساد الإداري، وتقديم خدمات متميزة لتحقيق رضا المواطن السوهاجي.وفي سياق متصل، الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، فقد عقد اجتماعا مع مسئولى المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور عمر ممدوح مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومديري 14 مركز تكنولوجي على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.وتناول الاجتماع مناقشة الكتاب الدوري لتفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال تقديم 54 خدمة محلية للمواطنين، ومناقشة ضرورة إصدار تراخيص البناء وتطبيق قانون التصالح، مشيرا إلى تشغيل 7 مراكز خدمية خلال فترة الحظر الماضية والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.كما أعلنت محافظة سوهاج أن المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بمحافظة سوهاج، تقدموا حتى الآن بـ 17 ألفا و247 طلبا، مشيرا إلى أن إجمالي المتحصلات بلغ 107 ملايين و17 ألف جنيه، منها حوالي 97 مليونا و222 ألفا رسوم سداد مبلغ جدية التصالح، والذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.وبحسب البيانات الرسمية الصادرة من المحافظة جاء مركز المنشأة في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات التصالح، حيث بلغ عددها 2169 طلبا، يليه مركز البلينا بـ 1909 طلبات، فيما جاء مركز جرجا في المركز الثالث بـ 1869 طلبا، وذلك حتى 24 أغسطس الجاري.