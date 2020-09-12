رئيس الوزراء السوري يتفقد مناطق الحرائق بريف حماة

تفقد رئيس الوزراء السورى المهندس حسين عرنوس، اليوم السبت، المناطق التي تعرضت للحرائق بريف حماة الغربي للاطلاع على الأضرار التي خلفتها الحرائق في تلك المناطق ومتابعة أوضاع الأهالي فيها.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه كوادر الإطفاء وحراج الغاب أمام المصرف الزراعي في شطحة، أن الحكومة ستعمل على تعويض ما خسرته الثروة الحراجية جراء الحرائق عبر تكثيف خطط التشجير في المناطق المتضررة.وكان برفقة عرنوس وفد حكومي مؤلف من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والزراعة.